أثارت مؤخرًا شبكة نيتفلكس غضب الكثير من نشطاء السوشيال ميديا، وذلك بعد تسليطها الضوء على الإيحاءات الجنسية بشكل ملحوظ في أعمالها الفنية وكان آخرها فيلم The First Temptation of Christ.
ويظهر المسيح "عليه السلام" في الفيلم، كمثلي الجنس الفيلم الذى وصلت مدته إلى 46 دقيقة، ودار حول المسيح، الذي يجلب ضيفًامفاجئًا "أورلاندو" لمقابلة العائلة، وذلك في خلال فترة عيد الميلاد، لتكتشف مع مسار الأحداث أن المسيح على علاقة حميمية مع أورلاندو، كما جسَّدوا "الله" في شخص حى، مما أدى إلى ظهور استياء من متابعى المنصة.
وتستعرض "بوابة الوفد" أبرز تعليقات الجمهورعلى فيلم The First Temptation of Christ.
شانامي: "ما يحدث على الأرض يمر بعقلك المتعصب والمثير للاشمئزاز لإخراج برنامج تلفزيوني يحترم جميع أعضاء الديانات، الأديان! إنها ليست فقط مسيئة ولكنها تمييزية!".
بوراك: "أثارت سلسلة " The First Temptation of Christ" (الخطيئة الأولى للسيد المسيح) سخطًا في البرازيل حيث شارك أكثر من مليون شخص في دعوات المقاطعة".
آلان: "كمسيحي أجده مسيئًا وتجديفيًا.. أنا أطلب منك الرجاء إزالته من خدمتك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرضها فيلمًا مسيئًا للمسيح.. الجمهور لـ نتفليكس: مقاطعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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