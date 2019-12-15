بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية عيادة اللغة العربية في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي لقاءً جديدًا لـ"عيادة اللغة العربية" إعداد وإخراج الشاعر محمود موسى، مساء يوم الجمعة الموافق 20 من ديسمبر الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك بقاعة الكلمة فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية. العالمى للغة العربية. وتتعمق الندوة فى محاور خاصة باللغة العربية واستخدامها والأخطاء الشائعة فى النحو والإملاء والمفاهيم اللغوية وذلك فى شكل تمثيلى غنائى. يذكر أن محمود موسى شاعر مصرى، صدرت له مجموعة من الدواوين منها "حديث موسى - نفس مع إيقاف التنفيذ" وديوان "الديوان"، حاضر بمجموعة من المراكز الثقافية عن اللغة العربية وعلم العروض والنقد الأدبى وعمل مستشارًا للنشر ومدققًا لغويًّا بمجموعة من كبرى دور النشر فى مصر.

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