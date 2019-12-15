تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صقفة" بمعنى تصفيق "Clapping"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية. تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير.

أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية

التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحًا للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك إيماناً منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه. تطل أروى خلال الفيديو بأكثر من "لوك" اهتم بتصميمها أميمة عزوز فيما الإخراج لسمير عارف والذي استعان بأحدث التقنيات التصويرية، "صقفة" كتبها تركي الشريف، لحنها فايز السعيد ووزعها موسيقياً مهند خضر.

اهتم بتصميمها أميمة عزوز فيما الإخراج لسمير عارف والذي استعان بأحدث التقنيات التصويرية، "صقفة" كتبها تركي الشريف، لحنها فايز السعيد ووزعها موسيقياً مهند خضر. جدير بالذكر أن النجمة أروى شاركت في إحدى ليالي عدن ضمن موسم الرياض حيث قدمت باقة من أجمل الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن هنا ولدت الفكرة تصوير أغنيتها في موسم الرياض، من جهة أخرى، سجلت أروى 3 أغان خليجية جديدة سيتم طرحها بشكل متتالي في الأشهر المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أروى تستعد لـ"صقفة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًّا ضمن موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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