تراند اليوم : النمبر وان الحقيقي وصل .. خالد النبوي يتحدث عن مو صلاح :دوبليري المزهل

تصدر الفنان خالد النبوي مؤشر البحث “جوجل” في مصر بآلاف من عمليات البحث، بعد تصريحاته عن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، ضمن برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب.

كان الإعلامي عمرو أديب طالب الفنان خالد النبوي، بتجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني.

وقال عمرو أديب لـ خالد النبوي في البرنامج: «انت تعمل محمد صلاح.. صدقني هتكسر الدنيا، صلاح قصة كفاح ونجاح، وشخص مذهل».

ورد خالد النبوي قائلا: «أنا موافق.. هو يبقى الدوبلير بتاعي في اللقاءات، وأنا أبقى الدوبلير بتاعه في الملعب أو العكس»، وأضاف: «مفيش كلام.. ده يسعدني.. محمد صلاح شخص بديع وشخص رائع».

كان خالد النبوي قد تألق في تجسيد شخصية “طومان باي” ضمن أحداث مسلسل “ممالك النار” الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.