تراند اليوم : أيتن عامر لزوجها : أنت أحسن حاجة حصلتلي -صورة

تحب الفنانة أيتن عامر التعبير عن حبها الكبير لزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وتوجيه رسائل رومانسية له.

شاركت أيتن جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على Instagram.

كتبت أيتن تعقيبا على الصورة موجهة رسالة رومانسية عبرت من خلالها عن حبها الكبير لزوجها.

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قالت فيها: “أنت أفضل شيء حدث لي… أحبك”.

يشار إلى أن أيتن عامر، كانت قد شاركت خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل “ابن أصول”، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

كما ظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل “شقة فيصل” مع كريم محمود عبد العزيز و”طلقة حظ” مع مصطفى خاطر.