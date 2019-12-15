أمينة خليل بإطلالة غريبة و تكشف تفاصيل شخصيتها في «لص بغداد».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية أمينة خليل، عن شخصيتها التي تؤديها في فيلمها الجديد “لص بغداد”، والمقرر عرضه في في شهر يناير المقبل 2020.

أمينة خليل، قالت في تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”، إن الفيلم يتم العمل عليه منذ عام ونصف، وهي بدأت التصوير منذ شهور قليلة، وكان هناك تكتم شددي حول شكل إطلالتها في الفيلم حتى يكون مفاجئة للجمهور.

وأضافت، أنها تقدم شخصية صعبة جدًا عليها، وجريئة وفي الوقت نفسه شريرة.

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وظهرت أمينة خليل في البوستر الرسمي للفيلم، والذي تؤدي فيه شخصية نادية، بشعر أبيض، ووصفها الفنان محمد إمام، بأنها ستكون مفاجأة الفيلم.

تفاصيل فيلم “لص بغداد”، بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتا، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.

ويجسد النجم المصري ضمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوي” هو رجل يبحث عن كنز مفقود في مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذي سيظهر من خلاله في أحداث الفيلم.