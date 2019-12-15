نيللي كريم تستعد لتصوير "النصابين" لرمضان المقبل 2020

القاهرة – لايف ستايل
عقدت الفنانة نيللي كريم عقد تحضيرية لمسلسل "النصابين" الذي تخوض به سباق رمضان المقبل، بعد تماثلها للشفاء عقب إجراء عدة عمليات جراحية.
واجتمعت نيللي مع المنتج جمال العدل والسيناريست عمرو الدالي للاستقرار على التفاصيل النهائية لتصوير المسلسل الأسبوع المقبل.
"النصابين" كان من المقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، لكن تم تأجيله، وانتهي أبطاله نيللي كريم وأسر ياسين من تصوير 4 أيام منه، والمسلسل بطولة نيللي كريم وأسر ياسين وبيومي فؤاد ومحمد الشرقاوي ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد مدحت وجار ترشيح باقي أبطاله وهو دراما اجتماعية تقوم فيه نيللي وأسر بعمليات نصب تعرضهم لأزمات يحاولون تجاوزها.
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