بدرية طلبة تعتذر لأحد متابعيها على موقع انستغرام

تعودت الفنانة بدرية طلبة، على التواصل بشكل دائم مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام ، شاركت طلبة، متابعيها بصورة جديدة كتب عليها نصيحة جاء نصها كالآتي: "لما ربنا يفيض عليك بكرمه ويديك ويراضيك إوعى تتغير وتنسى إوعى تتعالى، إوعى تتنمرد وتتمرد".

تابعت: "وافتكر دايمًا لما كنت بتتوسل له يعليك درجة ومن حنيته وكرمه، مَن عليك بالأعلى والأحلى وافتكر دايمًا إن دوام الحال من المحال، والخير اللي إداهولك في لحظة ممكن ياخده منك في لحظة.. جمعتكم مباركة".

لاحظ أحد المتابعين وجود بعض الأخطاء الإملائية في كتابة حرف الألف المقصور، حيث علق عليها كاتبًا: "أموت واعرف شو مشكلتكم مع الألف المقصورة ماسحينها من حياتهم والله حرام"، فردت بدرية كاتبة: "معلش سامحنا".

على صعيد آخر، شاركت بدرية طلبة، في مسرحية ‏"لوكاندة الأوباش" التي عرضت مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎.‎

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يعد "موسم الرياض" ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الماضي ‏ومن المقرر أن يستمر حتى شهر يناير.

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