مسرحية "أفراح القبة" بمهرجان فنون الأداء

وقع اختيار لجنة مهرجان فنون الأداء في دورته الأولى "دورة الدكتور عصمت يحيي"، الذي يقيمه المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، على مسرحية "أفراح القبة" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ "أفراح القبة"، والتي سبق وأن تم تقديمها في عمل تلفزيوني، وحقق نجاح جماهيري ونقدي كبير، حيث سيتم عرض المسرحية يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري في تمام السابعة مساءً على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

العرض إعداد وإخراج ياسين محمد رضوان، ومن بطولة مجموعة من طلاب الأكاديمية.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يشارك بها العرض في مهرجانات الأكاديمية لما حقق من نجاح في عرضيه السابقين.

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