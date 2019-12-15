كارول سماحة تنشر صورة مع ابنتها احتفالًا بالكريسماس

القاهرة – لايف ستايل
شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها.
نشرت كارول الصورة عبر حسابها على انستغرام ، ظهرت فيها مع ابنتها "تاليا".
كتبت كارول موضحة أنها وابنتها مستعدتان للكريسماس، إذ جلستا بجوار شجرة الكريسماس.
كانت كارول سماحة سبق وتحدثت عن ابنتها قائلة أنها تتعايش بديانتين، موضحة أنها تقول لها "بسم الأب والابن والروح القدس أمين الله أكبر"، مضيفة "حلو بتأثر بأمها وبتتأثر ببيها جامعة بين الديانتين" مؤكدة أنها ووالدها لا ينزعجان من هذا الأمر، وترى أن هذا هو التعايش الحقيقي.
وأكدت كارول أن كلامها هذا يسبب انتقادات لها وأنها مستعدة لتلقي الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، والنصائح أن عليها أن تجعل ابنتها تتبع ديانة والدها، مضيفة أن والدها يرضى بهذا الأمر ولا مشكلة أن تكون لديها ديانتين.
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