حفل نانسي عجرم ومحمود العسيلي يحييان حفلًا بالجامعة الألمانية

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم السبت، داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة، ويشاركها المطرب محمود العسيلي.
ومن المقرر أن تفتح بوابات الحفل للجمهور في الرابعة والنصف عصرًا، وتختتمه نانسي عجرم بصعودها إلى مسرح الحفل في التاسعة مساءً.
وفي نفس السياق، تستعد نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربة السعودية برئاسة ترك آل الشيخ، الثلاثاء المقبل.
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