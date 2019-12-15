شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تنعى حسن عفيفى: فى الفردوس الأعلى إن شاء الله يا طيب القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، حسن عفيفى الفنان ومصمم الاستعراضات، الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت شريهان عبر تويتر: "أعلم أن هناك كثيرين في السماء مشتاقين للقائك يا حسن؛ وأولهم حبيبي وحبيبك الحج فهمي عبد الحميد والموجي والشيخ سيد مكاوي وحبيبتي سعاد حسني وعلي رضا وعلي إسماعيل ونفين رامز وكثير كثير كثيير يا أبو علي؛ والأكيد أيضًا إنك حتوحشني جدًا جدًا جدًا".



شريهان

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وتابعت :"في سلام الله ورحمته ياصديقي، في الفردوس الأعلى إن شاء الله ياطيب القلب وعظيم الفن، عزائي إلى حبيبتك وتوأم روحك حبيبتي هناء الشربجي وأبنائك هشام وياسمين حسن عفيفي وجميع أبنائك في الفن ومحبيك في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، اللهم إلهمهم وإلهمنا الصبر والسلوان يتبع حسن عفيفي".

واستمرت: "نسأل الله أن يعينكم على السلوان والصبر والتعويض من فضله وكرمه عليكم بالخير، وأن يرحمه ويعفو عنه إنه هو العفو القدير".