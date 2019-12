شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية نقاد لاس فيجاس، عن القائمة الكاملة للجوائز التي منحتها هذا العالم للأفلام وصناع السينما والدراما الأفضل، وجاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتين تارانتينو أفضل فيلم في القائمة.

بينما حصد المخرج كوينتين تارانتينو على جائزة أفضل مخرج في الدورة الجديدة للجمعية، وحصد الممثل آدم ساندلير على بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Uncut Gems، والممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم Judy.



كوينتين تارانتينو

وفاز الممثل ويليم دافو بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم The Lighthouse، وحصلت الممثلة مارجوت روبي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Bombshell،، كما فاز فيلم Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو أصلى، وفيلم The Two Popes بجائزة أفضل سيناريو مقتبس، وفيلم Ford v Ferrari حصد جائزة أفضل مونتاج.