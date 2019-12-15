شكرا لقرائتكم خبر عن هالزى وجيجى حديد "وحاجات حلوة كتير" فى عيد ميلاد تايلور سويفت الـ30.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت المطربة العالمية تايلور سويفت، فى جمع أكبر عدد من جميلات هوليوود، فى حفل عيد ميلادها الـ 30، داخل مطعم Oscar Wilde فى مدينة نيويورك.

ونشرت المطربة التى تمتلك أكثر من 124 مليون متابع عبر انستجرام، مجموعة من صور احتفاليات عيد الميلاد والتى ظهر فيها عدد كبير من المشاهير والنجوم العالمين على رأسهم المطربة العالمية هالزى وكاميلا كابيلو والممثل العالمى ريان رينولدز وبليك ليفلى، بالإضافة إلى جوناثان فان نيس، وعارضة الإزياء العالمية جيجى حديد.

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وعلقت النجمة صاحب أغنية lover الشهيرة على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى: "بصراحة كبيرة، أقضى عيد ميلادى الـ 30 مع المعجبين الذين جعلوا حياتى على ما عليها الآن، هذا هو عيد الميلاد الأكثر عدوانية فى تاريخ البشرية، اعتقد انى محظوظة بكل ما لدى من أصدقاء".

واحتفلت سويفت فى وقت سابق، بتورتة عيد ميلادها والتى ظهر عليها قططتها الأليفة "أوليفيا وميريديث وبنيامين" على كعكة عيد الميلاد التى نشرتها وشاركت بها جمهورها.

وتوجت سويفت منذ أيام بجائزة "امرأة العقد" فى حفل Billboard Women In Music لعام 2019، الذى أقيم فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكى.