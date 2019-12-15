شكرا لقرائتكم خبر عن الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار الحب لا يعرف المستحيل، رصدت كاميرات المصورين العلاقة العاطفية التى تعيشها المطربة العالمية مادونا صاحبة الـ 61 عاماً مع راقص فرقتها الاحتياطى صاحب الـ 26 عاماً.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فأن المطربة العالمية صاحبة الـ 61 عاماً، شوهدت فى أوضاع عاطفية مع راقصها الاستعراضى أحلاملك وليامز فى منزل أبنتها لورديس ورجل غامض أخر.

وظهرت مادونا في الصور التي التقطت لها من قبل المصورين، وهى فى أحضان راقصها فى شرفة فندقها الفاخر، وترتدى قميص أسود اللون قصير وبدون ميكاب، يشير الى عمق العلاقة التى وصل لها الثنائى فى التعايش مع بعضهما.

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وفى تقرير سابق رصد العلاقة العاطفية للمطربة مع راقصها الذى يصغرها بـ 38 عاماً، أكدت فيه مادونا أنها في علاقة جادة معه بعد ان نشرت أحدى الفيديوهات التى ظهر فيها فى أغسطس الماضى، بينما رصد التقرير تخوفات أصدقاء مادونا المقربين الذين أبدون قلقهم من الرجال الأصغر سناً التي دائماً ما ترتبط بهم.