شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فنانين يرتدون البندانة يوم 21 ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر حدث فى العاصمة الرياض، وهو مهرجان الموسيقى "ميدل بيست" الذى يقام على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر، وذلك على هامش ختام موسم الرياض الترفيهي، الذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

"البس البندانة" وهو الهاشتاج الخاص بمهرجان "ميدل بيست" ما جعل عدد من نجوم الفن فى إعلان نيتهم لارتدائها خلال حضور الحفل وكان ضمن هؤلاء النجوم، محمد هنيدى، أحمد السقا، أحمد حلمى، أمير كرارة، عمرو دياب، محمد حماقى، هشام ماجد، عمرو يوسف، دينا الشربينى، أكرم حسنى، شيكو.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالميًا و28 عرضًا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

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