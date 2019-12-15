شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. محمد ممدوح مع السقا فى "العنبكوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد ممدوح خلال أحداث فيلم "العنكبوت" كضيف شرف بجانب النجم أحمد السقا، حيث صور ممدوح مشاهده الأيام الماضية وجمعت بينه وبين السقا وظافر العابدين، ويعد فيلم "العنكبوت"، التعاون الثالث بينهما بعد فيلم "إبراهيم الأبيض"، ومسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.