شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس: أغلقت صفحة وائل غنيم على "فيس بوك" وقناته بـ"يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج نصر محروس صاحب شركة "فرى ميوزك"، إنه أغلق الصفحة الشخصية للناشط وائل غنيم على موقع "فيس بوك" وقناته على موقع "يوتيوب"، وذلك بسبب استخدامه بعضًا من أغانى شركة نصر محروس فى خلفية الفيديوهات التى يقدمها على السوشيال ميديا.

وأكد نصر محروس، أنه أبلغ عن صفحة وائل غنيم على فيس بوك وقناته على يوتيوب، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركته، لتقوم إدارة يوتيوب وفيس بوك باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حسابات "غنيم" وغلقها.