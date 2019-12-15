تأجيل حفل تامر حسنى ورامى جمال فى التجمع الخامس.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسنى عن تأجيل الحفل الذى يجمعه مع الفنان رامى، والذى كان من المقرر الجمعة المقبل 20 ديسمبر، لتقام بعد هذا المعاد بأسبوع، ليكون الجمعة 27 ديسمبر.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع "فيس بوك":"نظرًا للتوجيهات الأمنية والإقبال الجماهيرى الكبير غير المسبق من قبل على هذا الحفل، ولتجهيز مكان الحفل على أعلى مستوى وتحديد الخطة الأمنية اللازمة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير، تم تأجيل الحفل أسبوع واحد فقط ليكون يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019 بدلًا من الجمعة 20 ديسمبر 2019 حرصًا منّا على سلامتكم جميعًا والاستمتاع بالحفل على أكمل وجه".

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