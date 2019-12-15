حسن عفيفي.. "ملك الاستعراضات والفوازير" ومصمم رقصات "فرقة رضا"

من راقص بفرقة "رضا للفنون الشعبية" إلى أكبر وأهم مصمم استعراض في الوطن العربي، وتقديم مجموعة لا تنسى من الأعمال الفنية مع كبار النجوم والنجمات، هذا هو ملخص رحلة الفنان حسن عفيفي، الذي رحل عن عالمنا، الأحد، بعد معاناة مع المرض.

وفاة "ملك الاستعراضات" المصري حسن عفيفي



تخرج "عفيفي" في كلية العلوم بجامعة القاهرة عام 1962، ورغم اهتمامه بالنشاط الفني بالجامعة، فإنه بدأ مشواره الفني من البطولات الرياضية التي شارك فيها، من خلال القفز بالزانة، وحصل على عدة ميداليات ذهبية خلال مشاركته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لبطولات دولية أخرى في اليونان وألمانيا.

انضم بعد ذلك إلى "فرقة رضا" عام 1965، ليصبح أحد مؤسسيها ثم نجومها فيما بعد، وأثناء ذلك خاض تجربة التمثيل التي بدأت بالصدفة في فيلم "إجازة نص السنة".

نجاح تجربته التمثيلية الأولى دفعته لتكرارها مع فيلم "غرام في الكرنك"، الذي صوره في الأقصر وأسوان، وكانت ذراعه مكسورة إثر سقوطه أثناء مسابقة القفز بالزانة، كما شارك في أعمال "الحب سنة 70"، و"فتاة الاستعراض".

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كما صمم حسن عفيفي استعراضات العديد من الأفلام السينمائية، مثل "نور العيون"، و"سيرة الحب"، و"عايشين للحب"، و"آدم والنساء".

وبعد اعتزال الرقص؛ اتجه "عفيفي" لتصميم الرقصات، حيث بدأ رحلته مع الفوازير عام 1980، بتصميم استعراضات فوازير نيللي، التي تعاون معها لمدة 17 عاماً في فوازير مثل "عروستي"، و"الخاطبة"، و"عالم ورق ورق"، و"صندوق الدنيا"، و"الدنيا لعبة"، وأخيراً فوازير "زي النهاردة"، التي كانت آخر عمل جمعهما.

كما تعاون في تصميم الاستعراضات مع سمير غانم، في 3 فوازير، منها: "فطوطة"، و"المتزوجون في التاريخ".

أما أول تعامل له مع شريهان، فكان خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ليقدما بعدها فوازير "حول العالم" عام 1987، وتعاون أيضاً مع صابرين وهالة فؤاد ويحيى الفخراني، في تقديم فوازير "المناسبات"، ومع جيهان نصر في فوازير "الحلو ميكملش".

و"عفيفي" هو مصمم استعراضات عدة مسلسلات تلفزيونية، من أبرزها "أحلام عادية"، و"ألف ليلة وليلة"، و"جحا المصري"، كما صمم استعراضات مسرحية "المدرسون والدروس الخصوصية".

وتزوج من الفنانة هناء الشوربجي أثناء عمله بـ"فرقة رضا"، وأنجبا "هشام"، الذي تخرج في الأكاديمية البحرية، وياسمين، التي تخرجت في كلية الحقوق.