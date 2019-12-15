من هم الأعضاء المرشحون للجنة تحكيم "ذا فويس سينيير"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضر الشبكة السّعودية "إم بي سي" لبدء تصوير برنامج "ذا فويس سينيير" المخصّص لأصحاب المواهب الغنائية الذين تزيد أعمارهم على ستين عامًا.

ومن الواضح أن "إم بي سي" تعول كثيرًا على "ذا فويس سينيير" خاصة أن لا برامج تلفزيونية تلقي الضوء على المواهب المتقدمة في السن، لذلك سيكون غناء المواهب على المسرح يحمل طابعًا مختلفًا، وقد يتفاعل معهم أبناؤهم أو أحفادهم، ويبدو أنّه يحمل في طياته مشاعر حب ولحظات إنسانية.

وتم اختيار المواهب المشاركة في البرنامج المخصص للمواهب فوق سن الـ 60، وسينطلق التصوير فور الاتفاق مع لجنة التحكيم المكونة من أربعة أعضاء.

وبدأت التكهنات حول أسماء المدربين في الموسم الأول لبرنامج "ذا فويس سينيير"، وبحسب مصادر صحفية فإنه يتم حاليًا الاتفاق مع عدد من النجوم منهم، الفنان اللبناني ملحم زين والمصري هاني شاكر والمغربية سميرة سعيد واللبنانية نانسي عجرم.

وتم اختيار النجمة اللبنانية نانسي عجرم باعتبار أن برنامج "ذا فويس سينيير" يفرض تواجد عضوين فيه من النسختين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، على اعتبار أن هذه النسخات هي سلسلة مترابطة ويجب التجانس بين حكّامها.

Advertisements

كما يشار إلى أن الاتفاق لم يتم لغاية اليوم مع أي شخص منهم، وسيعرض بعد "ذا فويس كيدز"، أي قبل حلول شهر رمضان من العام المقبل 2020.

البرنامج في نسخته الأولى حاول استقطاب عدد من الفنانين المحترفين فوق سن الـ60، الذين يتمتعون بشهرة كبيرة داخل الوطن وخارجه، من أجل ضمان سمعة جيدة للبرنامج واستقطاب جمهور هؤلاء الفنانين ومحبيهم.

كما كان القائمون على البرنامج تواصلوا مع عدد من الفنانين مثل سامي كلارك، الذي أعرب عن استيائه باستهتار تاريخه الفني، ورفض بحكم خبرته الفنية الطويلة.

لكن تلك الدعوة قد تلقت جوابًا إيجابيًا من المغني اللبناني يوسف رحمة، وهو فنان عرف في الثمانينيات من القرن الماضي بأغانيه من بينها "كدابين ولاد الحارة" و"دارك وين" وغيرهما من الأعمال اللبنانية.

يذكر أن النسخة الأجنبية من برنامج "ذا فويس سينيير" سبق أن قدم في دول عدة، وكشفت الحلقات تعاطف العائلة مع الأجداد الذين قرروا سلوك طريق الغناء.