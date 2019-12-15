تولاي هارون: استغرب ما يتم تداوله حول جمال ابنتي.. وهذا ما أتمنّاه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تواصل الفنانة السورية تولاي هارون تصوير دورها في مسلسل "بروكار" وهو من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم وإنتاج شركة قبنض ميديا.

وفي تصريح لفوشيا من موقع التصوير، أوضحت هارون أنها تؤدي في العمل الشامي شخصية سيدة تتميز بالطيبة وهي من عائلة متوسطة الحال لكن لها تأثيرها و حضورها ضمن الحارة التي تجري فيها الأحداث.

وأعربت هارون عن سعادتها بالمشاركة في عمل قالت عنه بأنه مختلف واستثنائي، متمنية أن يحقق حضورًا ونجاحًا عند الجمهور.

وأكدت الفنانة السورية أن العمل الفني ليس بالأمر السهل أو البسيط، مضيفة بأن مهنة التمثيل هي ثاني أصعب مهنة في العالم بعد مهنة عمال المناجم خاصة وأن التصوير هذا كان في ظروف جوية شديدة البرودة.

وقالت إن الفنانين لا يمكنهم ارتداء ما يشاؤون من ملابس؛ لأنهم محكومون بالنص وبظروف العمل وبيئته.

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وحول مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر من إخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا، قالت تولاي إن مشاركتها لم تتضح بعد برغم مشاركتها في الجزء العاشر، وأضافت بأن التحضيرات للعمل ككل لم تبدأ بعد.

من جانب آخر، تحدثت الفنانة تولاي هارون عن سعادتها بابنتها نتالي وموجهة ردًا عبر "فوشيا" لكل من يقول إنها أجرت أكثر من عملية تجميل خاصة بعدما نشرت صورًا لها مؤخرًا عبر حسابها في فيسبوك، حيث أكدت هارون أن ابنتها لم تقم بإجراء أي عملية تجميل وأن جلسة التصوير التي نشرت صورها جاءت بالصدفة من دون تخطيط مسبق، مبينة أنها تثق بخبيرة التجميل آسيا ناصر.

واستغربت هارون ما يتم تداوله حول جمال ابنتها مشددة على أنه جمال طبيعي، ومتمنية في الوقت ذاته لو أن لها وجهًا يشبه ابنتها وجماله.

وقالت إنها تدعم ابنتها في عملها بإطار تصميم الأزياء، كاشفة عن تحضيرات قريبة لمشروع خاص بابنتها، معلنة أنها تحب الفرح والحياة، وتبدأ من عائلتها وأسرتها لتنثر بذور الفرح.

وأضافت بأنها وصلت مع ولديها "نتالي وليوناردو" لمرحلة أنها أصبحت صديقتهما وهي تسألهما رأيهما عن الكثير من التفاصيل وتحاول التعرف إلى تفكيرهما وتفكير أبناء جيلهما وتسعى إلى أن تكون قريبة منهما كثيرًا.