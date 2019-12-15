ياسر السقاف "نجم ذا فويس بلا منازع".. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الإعلامي السعودي ياسر السقاف لفت الأنظار إليه في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس، والذي يقدمه إلى جانب الإعلامية المصرية ناردين فرج.

وتمكن السقاف من كسر جمود ورتابة الموسم الخامس، فأبرز موهبته الكبيرة وخفة ظلة بالإضافة إلى ثقافته الموسيقية والتي برزت من خلال تعليقاته على أداء المتسابقين.

وأثار السقاف إعجاب جمهور البرنامج والذين أشادوا بأدائه، مؤكدين أنه تمكن من إضفاء جو جديد للبرنامج، فيما رأى البعض أن خفة ظل السقاف وطريقته الراقية في التعامل وإلقاء التعليقات الظريفة تمكنت من كسر رتابة البرنامج؛ إذ عدّه البعض نجم الموسم الخامس بلا منازع.

وطالب عدد كبير من الجمهور، أن تلتفت القنوات الفضائية لموهبة السقاف من أجل إبراز موهبته بشكل أكبر، وتقديم عروض جديدة له في عالم البرامج، مؤكدين أنه سينجح في أي مهمة ستسند إليه لا سيما أنه استطاع إثبات جدارته من خلال برنامج ذا فويس.

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يُشار إلى أن ياسر السقاف شارك في تقديم هذا الموسم من البرنامج إلى جانب ناردين فرج، والذي يضم في لجنة تحكيمه كلًا من راغب علامة، أحلام، محمد حماقي، سميرة سعيد، وسيسدل الستار عليه يوم السبت المقبل.

وكان شارك في تقديم الموسم الأول المذيع المصري محمد كريم، إلى جانب الفنانة المصرية أروى جودة، وضمت لجنة تحكيم الموسم الأول الفنان عاصي الحلاني، والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان كاظم الساهر والفنان التونسي صابر الرباعي، وحصد اللقب المغربي مراد بوريكي.

واستمر كريم في الموسم الثاني من البرنامج وتم استبدال أروى جودة بالإعلامية اللبنانية ايميه صياح، فيما بقيت لجنة التحكيم نفسها في الموسم الثاني الذي حصد لقبه العراقي ستار سعد من فريق الفنان كاظم الساهر.

أما الموسم الثالث فقد قدمته ايميه صياح مُنفردة مع استمرار لجنة التحكيم ذاتها، وحصد لقب هذا الموسم الأردنية نداء شرارة من فريق الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقدم الموسم الرابع والماضي من البرنامج الإعلامي السعودي بدر آل زيدان مع الإعلامية ناردين فرج، وجرت بعض التغيرات على لجنة التحكيم؛ إذ انضمت إلى اللجنة الفنانة إليسا والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي مع بقاء عاصي الحلاني، وحصدت اللقب العراقية دموع تحسين.