محمد عبده يحرج شخصًا ينظف أنفه بإصبعه.. موقف طريف للفنان أم غير لائق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر عبر عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير فيديو طريف للفنان السعودي محمد عبده، ويظهر فنان العرب فيه وهو على المسرح في إحدى الحفلات لكن وخلال غنائه ينتبه عبده لشخص من الجمهور وهو يستخدم إصبعه في تنظيف أنفه؛ ما دفع الفنان لتنبيهه بطريقة طريفة وملفتة.

وأثار هذا الفيديو الذي لا يُعرف متى تم تسجيله وفي أي حفل من حفلات عبده حالة من السخرية وموجة من التعليقات؛ إذ أشاد عدد كبير من رواد السوشال ميديا بخفة ظل الفنان السعودي بالإضافة لدقة ملاحظته وتفاعله مع الجمهور خلال غنائه.

فيما رأى آخرون أن عبده من الممكن أن يكون قد أحرج هذا المعحب الذي يتواجد في حفلته، مُتسائلين عن سبب عدم تجاهله للمشهد وإصراره على التدخل.

إلا أن أغلب التعليقات حولت الفيديو إلى مادة طريفة، مؤكدين أن "أبو نورة لا حل له" على حد تعليقهم، لا سيما أن الفنان السعودي اشتهر بالعديد من مواقفه الطريفة وتصريحاته التي تجعله عرضة في كثير من الأحيان للانتقاد مع إجماع الأغلبية على أن الفنان السعودي يتمتع بخفة ظل مميزة.

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يُشار إلى أن الفنان السعودي محمد عبده من أكثر الفنانين الذين يتعرضون لشائعة الوفاة؛ إذ تنتشر أخبار عن وفاته بين فترة وأخرى وتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يدفع الفنان لنفيها في كثير من الأحيان.

ومؤخرًا وتحديدًا قبل أيام، انتشرت شائعة وفاة الفنان من جديد، في الوقت الذي كان فيه عبده يقضي إجازته في الصحراء ونشر صورًا له من مكان تواجده لينفي شائعة الوفاة ويؤكد من خلالها أن صحته جيدة جدًا، خاصة مع انتشار العديد من الأخبار عن تدهور صحة الفنان بشكل كبير وأنه يعاني من مشاكل صحية.

ويستعد الفنان محمد عبده لإحياء حفل غنائي ضمن موسم الرياض الترفيهي، في يوم الـ 31 من ديسمبر الحالي، في ليلة "عراب الطرب" ليختتم الفنان السعودي بهذه الحفلة موسم الرياض الخاص لعام 2019، وكشف الحساب الخاص بموسم الرياض في موقع تويتر عن هذا الحفل عبر نشره "بوستر" مشوقًا الجمهور السعودي لهذا الحفل المميز، فيما عبر جمهور الفنان عن حماستهم من أجل إنهاء العام وموسم الرياض مع فنان العرب.