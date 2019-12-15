شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد وأمينة خليل بطلي فيلم حسن الرداد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها، في فيلم سينمائي جديد تشارك في بطولته مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل، ولم يتم الإعلان عن الاسم النهائى له حتى الآن، وننشر صور من داخل كواليس التصوير جمعت بين حسن الرداد وبطلات فيلمه.

وأعربت عائشة عن سعادتها بتواجدها في تجربة سينمائية جديدة تجمعها بالفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل، وعن تفاصيل الشخصية أكدت لـ"الخليج 365"، أنها سوف تقدم دور مختلف عما قدمته من قبل، وأن الدور له تركيبة وخلطة مميزة جديدة عليها، حيث تجسد من خلاله أكثر من شخصية، وأشارت إلى أنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

Advertisements

عائشة بن أحمد تنتظر عرض فيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني، المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته كل من زينة وخالد الصاوي، محمد سلام، وعدد من النجوم وضيوف الشرف.















