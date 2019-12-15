شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مايلى سايروس تغنى Old Town Road مع والدها وشقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت النجمة العالمية مايلي سايروس واحدة من أشهر أغنيات والدها المغني الأمريكي بيلي راي سايروس الذي يملك بصمة واضحة في عالم الموسيقي والغناء. ظهرت مايلي سايروس البالغة من العمر (27 عامًا) بمقطع فيديو قصير وهي تغني "Old Town Road" مع صديقها كودي سيمبسون ووالدها بيلي راي وشقيقتها نواه. نشرت مايلي سايروس علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها وهى تغني مع صديقها ووالدها من حفل مؤسسة Happy Hippie Foundation ، وقد حصد الفيديو أكثر من 1.1 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط . Advertisements 1

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