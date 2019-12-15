شكرا لقرائتكم خبر عن ميادو ابنة الراحل بول ووكر تخطط لبناء مدرسة.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميادو ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر أنها تشارك في بناء مدرسة. نشرت ميادو ابنة نجم سلسلة أفلام " Fast & Furious " والبالغة العمر 21 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram أنها تدعم حملة جديدة مع Pencils of Promise للمساعدة في بناء مدرسة. وكتب ميادو: "اليوم ، أطلقت حملة معpencilsofpromise لبناء مدرسة ، هذا هو موسم العطاء وأتمني توفير أكبر مساحة لهؤلاء الأطفال للتعلم .. الجميع يستحق التعليم الجيد ". Advertisements يذكر أن " Pencils of Promise " هي منظمة تهدف إلى زيادة التعليم في جواتيمالا و غانا.

صورة نشرتها ميادو

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