شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر وجها لوجه مع تومى شيلبى فى الموسم الجديد من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش القائمين على سلسلة دراما العصابات الشهيرة Peaky Blinders، فكرة لقاء "تومى شيلبي" بالزعيم النازى الشهير أدولف هتلر فى الموسم السادس من المسلسل المقرر عرضه فى منتصف العام المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الأجنبية، إلى أن سيفن نايت يهدف إلى اضافة شخصية تاريخية جديدة بعد ظهور تشرشل فى المواسم الأولى ومن ثم أوزوالد موسلى التى يؤديها النجم العالمى "سام كلافلن"، وستكون تلك الشخصية هى الزعيم النازى "أدولف هتلر".



ادولف هتلر وتومي شيلبي

وبحسب تصريحات نايت لصحيفة الجارديان البريطانية، فأن مصير تومى شيلبى بعد انتهاء الموسم الأخير وكشف مؤامرته ضد موسلى، أصبح مهدد بشكل كبير، وهو ما سيلجأ إلى تحسينه وتحصين نفسه الموسم القادم، وسيركز على إبرام بعض التحالفات مع شخصيات أكبر من موسلي.

Advertisements

ويتطلع نايت إلى إضافة مشهد مقابلة تومى وهتلر فى حفل زفاف موسلى على زوجته الثانية ديانا ميتفورد فى الموسم السادس، حيث سيكون الزعيم النازى من ضمن الحاضرين فى حفل الزفاف الذى سيقام داخل منزل جوزيف جوبلز "وزير الدعاية لألمانيا النازية" فى برلين.

أوزوالد موسلي

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس بدفن جثمان "ابراما جولد"، وفشل تومى شيلبى فى الانتقام من "موزسلي" الذى نجح فى الإعلان عن حزبه الفاشى الجديد فى إنجلترا، وهو ما سيدور حوله الموسم السادس الجديد المقرر طرحه فى الربع الأول من العام المقبل.