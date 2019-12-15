شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل " شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى من تصوير أخر المسلسل المقرر عرضه قريبآ على منصة watch it الرقمية، حيث يعد المسلسل أول الأعمال الدرامية فى مصر تنتمى لنوعية مسلسلات ال 7 حلقات فى سابقى الأولى من نوعها من إنتاج سينرجى.

واستمر تصوير المسلسل لمدة شهر ونصف، صور خلالها فريق العمل بقيادة المخرج حسام على، فى أماكن متفرقة فى القاهرة منها مصر الجديدة، وشبرا، وروض الفرج، وبولاق ابو العلا، ومناطق أخرى، ويتناول المسلسل عالم الهاكرز وخطورته على الأمن القومى والمؤسسات.

شديد الخطورة" مقرر تقديمه على 7 حلقات ويعرض على منصة watch it ، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرج.