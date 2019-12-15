شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء .. عزاء الراحل حسن عفيفى بمسجد الشرطة بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقرر إقامة عزاء الفنان الراحل حسن عفيفي يوم الثلاثاء 17 ديسمبر بمسجد الشرطة بشارع صلاح سالم وذلك بعد تشييع جثمانه اليوم بمقابر أسرته .

يذكر أن الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي وقد رحل بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

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حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.