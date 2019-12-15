شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها ..تفاصيل علاقة إنعام سالوسة بالسندريلا رحلة صداقة وعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهها من أكثر الوجوه قبولا ً لدى ملايين المشاهدين، وجه قريب كوجه الأم أو الأخت أو الخالة أو الجارة الطيبة، تحمل من الطيبة والهدوء كما تحمل من الإبداع الذى لم تأتيه الفرصة ليظهر كل إمكانياته رغم كثرة أدوارها وتألقها فى كل منها، تنتمى إلى هؤلاء المبدعون الذين لا يتحدثون كثيرا ولكن حباهم الله بقبول ومحبة لا حدود لها، إنها الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة التى تحتفل اليوم الموافق 15 ديسمبر بعيد ميلادها.

حين تراها فى دور أم سعيد بفيلم عسل اسود تشعر أنها أم حقيقية أو "أم حسن" فى فيلم أبو على ، أو "أم صابر" فى فيلم" عايز حقى" ، وغيرها من أدوار الأم تشعر أنها لا تمثل وأنها أم حقيقية تنقل كل تفاصيل الأمهات وتعرفها جيدا، لديها من القبول والإبداع ما يجعل الملايين يحفظون إيفيهاتها وعباراتها حتى ولو ظهرت فى مشاهد قليلة من العمل الفنى " إن شاء الله وألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير، بكرة هتتعود وتجيلك تناحة وتكسب مناعة..يامرك يانعمة ، أنا ماما يالا ..وغيرها من عبارات"

ولدت إنعام سالوسة فى 15 ديسمبر عام 1939 بمدينة دمياط ، وأحبت التمثيل والموسيقى منذ صغر سنها، و تعلمت العزف على آلة "الأكورديون" في المرحلة الثانوية، وعندما التحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس شاركت فى المسرح الجامعى وقدمت عدد كبير من العروض.

وبعد المرحلة الجامعية التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وفي عام 1964 ؛ إذ رشحها المخرج نور الدمرداش للمشاركة في بطولة مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي ضم عددا كبيرا من النجوم الكبار أمثال كرم مطاوع وصلاح السعدني وزوزو ماضي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وتوالت أعمال إنعام سالوسة في التلفزيون، ومنها: "حكاية الأيام، وبنات ثانوي، وجحا المصري، وهو وهي ، غوايش ، ذئاب الجبل ، ليالى الحلمية ، السقوط فى بئر سبع ، تامر وشوقية ، وغيرها"، كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة ومنها: "عسل أسود، الإرهاب والكباب ، النوم في العسل، طائر الليل الحزين، موعد على العشاء، همام في أمستردام، اكس لارج، عايز حقى، وغيرها"





لا تظهر الفنانة الكبيرة فى وسائل الإعلام أو اللقاءات التلفزيونية والحوارات الصحفية ولذلك يتداول الكثيرون بعض المعلومات الخاطئة عنها ومنها تاريخ ميلادها حيث تشير بعض المصادر الخاطئة إلى أن تاريخ ميلادها فى 9 سبتمبر بينما الصواب 15 ديسمبر ، ومن أهم المعلومات الخاطئة المتداولة عن الفنانة الكبيرة أنها قامت بتدريب السندريلا سعاد حسنى على الإلقاء والتمثيل فى بدايتها ، وهى المعلومة التى خرجت الفنانة الكبيرة عن صمتها لتنفيها فى تصريحات خاصة لليوم السابع.

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حيث قالت إنعام سالوسة بغضب يخالف طبيعتها الهادئة الطيبة وبمشاعر حب ووفاء شديد لرفيقة عمرها سعاد حسنى ، وبشجاعة وحسم من يكره الادعاء والكذب حتى وإن كان سيمنحه دورا أكبر، "أنا مادربتش سعاد على التمثيل والإلقاء زى ما بيقولوا والكلام ده كذب وبيزعلنى جدا"

وأشارت الفنانة القديرة إلى أن علاقتها بالسندريلا بدأت وهما فى سن صغيرة فى بداية مشوارهما الفن، قائلة: "أنا ماكنتش أعرف حاجة عن التمثيل وقتها، وكنت لسه طالبة فى الجامعة بكلية الآداب، ولم ألتحق بعد بمعهد التمثيل، واتعرفت على سعاد فى فرقة عبدالرحمن الخميسى، ولم أعلّمها شيئا".

وتابعت: "ماكنش حد يعرفنى ولا يعرفها وكنا إحنا الاتنين مجهولين ولا كان حد فينا لسه اشتغل فى أى عمل، إزاى أدربها وأنا ماكنتش وقتها أعرف أمثل، وكنت لسه مبتدئة"، مؤكدة أنهما تعرفتا على بعضهما فى فرقة الخميسى ولم تعملا بها.

وأشارت سالوسة إلى أنها عملت مع سعاد حسنى فى فيلم نادية كدوبليرة، قائلة: "كنت أنا وسعاد حجم واحد واشتغلت معاها دوبليرة فى فيلم نادية وفيلم آخر ، واستمرت علاقتى بها حتى وفاتها، وكانت علاقة بره التمثيل".

ورفضت الفنانة الكبيرة الحديث عن أى تفاصيل عن حياة السندريلا، قائلة بمنتهى الحسم: "مش هاتكلم عن أى شىء يخص سعاد أو أى فنان آخر"، مؤكدة أنها تنزعج من أى معلومات كاذبة تشير إلى أنها قامت بتدريب السندريلا على التمثيل أو الإلقاء.

قدمت الفنانة القديرة عبر مسيرتها الفنية الطويلة نحو 300 عمل فني بين المسرح والسينما والتلفزيون ، ولا زالت المبدعة إنعام سالوسة تحمل الكثير من القدرات الإبداعية التى لم تستغل وتجعلها قادرة على العطاء الفنى المتنوع بين الكوميديا والتراجيديا.