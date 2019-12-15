شكرا لقرائتكم خبر عن أروى تستعد لـطرح "صفقة" أول فيديو كليب مصور خارجياً ضمن موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق ذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية، وتم تصوير الفيديو كليب في Winter Land بمدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير.

أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت أنها حرصت على تصوير الأغنية في المملكة العربية السعودية فتحاً للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايماناً منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.

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"صفقة" كتبها تركي الشريف، لحنها فايز السعيد ووزعها موسيقياً مهند خضر، وتطل أروى خلال الفيديو بأكثر من "لوك" اهتم بتصميمها أميمة عزوز فيما الإخراج لسمير عارف، وتستعد لطرح 3 أغان خليجية أخرى خلال الاشهر المقبلة بعدما انتهت من تسجيلهم.

الجدير ذكره أن النجمة أروى شاركت في إحدى ليالي عدن ضمن موسم الرياض حيث قدمت باقة من أجمل الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن هنا ولدت الفكرة تصوير أغنيتها في موسم الرياض.