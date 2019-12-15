شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ناعيا "حسن عفيفى": كان أحد صناع البهجة على المسرح والشاشة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان نبيل الحلفاوى، حسن عفيفى، الفنان ومصمم الاستعراضات، الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

وغرد الحلفاوى عبر تويتر :" كان أحد صناع البهجة على المسرح والشاشة الصغيرة، رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه".

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نبيل الحلفاوى

و حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.