شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم تامر حسنى "مش أنا" والمشاهد الأول تجمعه بالكدوانى وحلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أمس النجم تامر حسنى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "مش أنا"، من إخراج سارة وفيق، حيث جمعت المشاهد الأولى بين تامر حسنى والنجم ماجد الكدوانى وحلا شيحة، من إنتاج شركة سينرجى وحسام حسنى، ومن المقرر أن يستمر التصوير فى الديكور الأول للفيلم لمدة 3 أيام.

ولم تستقر الشركة المنتجة على موعد لطرح الفيلم، إذ من المتوقع أن يطرح العمل فى عيد الفطر أو الأضحى على أقصى تقدير، خاصة أن تامر قرر تصوير عدة أفلام خلال الفترة المقبلة.

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فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح ل " الخليج 365" ، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه " الفلوس" يوم 25 ديسمبر الجارى، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة ، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد السقاؤ ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.