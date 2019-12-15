في 4 أيام.. "استدعاء ولي عمرو" يحقق 165 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة الفنانة حورية فرغلي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم أمس السبت 14 ديسمبر رابع أيام عرضه، إيراد قُدر بـ30 ألفًا و492 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 165 ألفًا و441 جنيهًا.
"استدعاء ولي عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.
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