في 4 أيام.. إيراد "بيت سِت" يقترب من 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 11 ديسمبر، فيلم "بيت سِت" للمخرج أحمد عادل عقل، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه أمس السبت 14 ديسمبر، إيراد قُدر بـ25 ألفًا و79 جنيها، ووصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام لـ132 ألفًا و516 جنيهًا.

"بيت سِت" قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.