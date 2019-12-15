الثلاثاء.. أسرة حسن عفيفي تستقبل العزاء بمسجد الشرطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تستقبل أسرة مصمم الاستعراضات الفنان حسن عفيفي، المعزين فيه، عقب صلاة مغرب يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، في مسجد الشرطة، بمنطقة صلاح سالم.
وكشفت عن موعد ومكان الجنازة ابنته ياسمين، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "رحل عن عالمنا اليوم أبي وحبيبي وصديقي وملهمي.. رحلت اليوم ولكن ستظل حيا في قلبي حتى أن ألقاك.. العزاء يوم الثلاثاء ١٧-١٢ بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة... إنا لله وإنا إليه راجعون".
جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل عقب صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أسرته، والفنان منير مكرم والفنان عبدالله مشرف.
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