بالصور| وسط غياب نجوم الفن.. تشييع جثمان حسن عفيفي لمثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

شيعت أسرة مصمم الاستعراضات الشهير الفنان حسن عفيفي، جثمانه إلى مثواه الأخير، منذ قليل، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر، في مسجد السيدة نفيسة.

وغاب عن الجنازة كبار نجوم الفن، إذ لم تشهد سوى حضور الفنان منير مكرم والفنان عبدالله مشرف.

عفيفي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد. لُقب بـ"رجل الفوازير الأول" وتعاون مع كبار نجوم الفن، بينهم "سعاد حسني، نيللي، شريهان، جيهان نصر، سمير غانم، محمد صبحي، صابرين، يحيى الفخراني"، وهو زوج الفنانة الكبيرة هناء الشوربجي، وأحد أعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية.