حسن عفيفي.. زوج فنانة شهيرة وبطل ألعاب قوى ودخل التمثيل بالصدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بذراعه الملفوف في "الجبس" تعرفنا عليه من خلال الشخصية خفيفة الظل، التي جسدها في فيلم "غرام في الكرنك"، الذي شارك في بطولته مع رفاقه من أعضاء فرقة رضا، وبمقدمتهم الفنان محمود رضا والفنانة فريدة فهمي، ومع ظهور الفنانة نيللي بالفوازير، كان الفنان الراحل حسن عفيفي، إلى جانب قيامه بتصميم الاستعراضات، يطل بابتسامته في العديد من المشاهد.

عفيفي الذي رحل صباح اليوم الأحد، بدأ مشواره الفني عاشقا للتمثيل، قبل تخرجه من كلية العلوم في جامعة القاهرة عام 1962، إذ كان رئيسا للجنة الحفلات والسمر والتمثيل بالجامعة، وشارك وقتها في مسرحيات أخرجها الفنان فؤاد المهندس، والمخرج حسن عبدالسلام.

ومع ميوله الفنية، كان بطل من أبطال لعبة القفز بالزانة إحدى ألعاب القوى، التي كان يمارسها بالنادي الأهلي، وبعد حصوله على بطولة الجمهورية، شارك بعدة بطولات دولية، منها دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط في ألمانيا واليونان، ضمن المنتخب المصري.

فرقة رضا

وبدأت رحلة عفيفي مع فرقة رضا، من خلال مؤسسها الفنان محمود رضا، يحكي مصمم الاستعراضات في حوار إذاعي "في أحد الأيام وأثناء أدائي لبعض التدريبات في صالة الجمباز، قابلت محمود رضا، وكان حاصلا على بطولة الجمهورية في اللعبة ويدرب فريق الأشبال بالنادي، وطلبت منه أن أتدرب معه لبعض الوقت، وبالفعل وافق وأصبحنا أصدقاء، وفي أحد الأيام كنا نتمشى سويا عام 1964 على كوبرى قصر النيل متجهين إلى أحد المطاعم بوسط البلد، فكشف لي عن رغبته في إنشاء فرقة للفنون الشعبية لأنه كان يعمل بفرقة استعراضية أجنبية اسمها (ألاريا)، وأراد أن يقدم الرقصات الشعبية المصرية بدلا من الرقصات الأجنبية، وطلب مني الانضمام إليهم فوافقت على الفور، ولكنني بعد ذلك تشككت في رغبة محمود رضا، وقلت هل يستطيع أن يفعل ذلك وتجوب الفرقة أنحاء العالم؟، هذا أمر صعب للغاية".

يتابع "وبعد أسبوعين قرأت في الجريدة أن محمود رضا فاز برقصة (العرقسوس) مع فرقته وفرقة نعيمة عاكف في المسابقة التي أجريت في روسيا، حينها تأكدت أنه جاد فيما قاله لي، وقررت مقابلته في مكتبه بشارع سعيد في مصر الجديدة، وذكّرته بحديثه معي ووافق، وبدأت التدريب والعمل بحماس شديد مع فرقة رضا، وكنا نقدم العروض على مسرح المهندسين، وسافرنا معظم أنحاء العالم، ونجحت الفرقة نجاحا باهرا وذاع صيتها."

بأمر الرئيس جمال عبدالناصر

خلال دراسته بالجامعة، واجه عفيفي موقفا صعبا، وكان عليه فيه الاختيار بين التواجد مع الفرقة، أو حضور اختبار عملي في مادة الجيولوجيا، إذ أصدر الرئيس جمال عبدالناصر وقتها قرارا بسفر الفرقة لتقديم عروضها الفنية بالسودان.

وتصادف ذلك مع موعد خضوع حسن عفيفي للاختبار، فما كان منه إلا أن ذهب إلى عميد الكلية وأخبره بأنه ضمن بعثة الفرقة المسافرة في مهمة رسمية بقرار رئاسي، وباستشارة رئيس الجامعة، تمت الموافقة على تقديم موعد اختباره، وبالفعل امتحن ونجح وسافر.

هناء الشوربجي زوجة على الحلوة والمرة

ومثلما غيرت فرقة رضا مسار حياة "عفيفي" من رياضيا يهوى فن التمثيل، إلى راقصا ومصمما للاستعراضات، كانت ايضا هي السبب في زواجه من رفيقة مشواره الفنانة هناء الشوربجي.

Advertisements

وعن زواجهما قال الفنان الراحل: "بحكم أننا نعمل في نفس الفرقة منذ البدايات لم نكن في احتياج للتعرف على بعضنا البعض، لأن فرقة رضا جمعتنا كأسرة واحدة، فكنا نسافر سويا، ونقضي أوقاتا كثيرة في التدريبات والرحلات، وعايشنا نفس التجارب، وكما يقولون (على الحلوة والمرة)، وبالتالي الأخلاق والطباع كانت واضحة بيننا، وفي أحد الأيام طلبت منها الزواج، فوافقت، لأنه كان بيننا ود واحترام، وذهبت إلى أهلها وتزوجنا، وخطوة تلو الأخرى اشترينا منزلا في مصر الجديدة من ادخارنا لمرتبنا، وتدريجيا اشترينا سيارة وأصبحنا مستقرين، وأنجبنا ابننا هشام وهو خريج الأكاديمية البحرية، قسم إدارة أعمال، ويعمل في السعودية، وابنتنا ياسمين، وهي متزوجة، وخريجة كلية حقوق إنجليزي، وحصلت على الماجستير والدكتوراة".

ممثل بالصدفة

رغم عشقه من البداية لفن التمثيل، إلا أن ظهور الفنان حسن عفيفي في فيلم "أجازة نصف السنة"، جاء بالصدفة، إذ كان مرشحا في البداية للقيام بالدور الفنان يوسف فخر الدين، إلا انه أعتذر عن عدم أدائه بسبب سفره إلى اليونان.

وعن تلك الواقعة قال عفيفي في حوار صحفي له: "أمام غضب وقلق منتج الفيلم ومدير تصويره عبدالعزيز فهمي، من اعتذار يوسف فخر الدين، قال له المخرج الراحل علي رضا، الدور من الممكن أن يؤديه أي شخص يدخل من باب الأستديو وكنت أنا أول من يدخل، وعرفني علي رضا على المنتج، وقدمت دور علي بمبة في الاستعراض للفرقة، ونجح الفيلم وحقق شهرة واسعة، وبالتالي أصبحت معروفا".

وأضاف "وبعده شاركت في فيلم (غرام في الكرنك) وصورناه في الأقصر وأسوان، وكانت ذراعي مكسورة إثر سقوطي أثناء مسابقة القفز بالزانة، ومع سعاد حسني وحسن يوسف وعادل إمام في فيلم (فتاة الاستعراض)، كما شاركت في فيلم (الحب سنة 70) مع الفنانة نيللي وأحمد رمزي ومحمد عوض، وقدمت أفلاما كثيرة، واتجهت إلى تصميم الاستعراضات في أفلام عديدة بعد ذلك".

فوازير

وعن رحلته مع تصميم استعراضات الفوازير، قال "أثناء عملي بفرقة رضا قمت بتصميم استعراضات فوازير (لغز الملكة شهرزاد)، التي ألفها الراحل صلاح جاهين، وكانت من بطولة عبدالمنعم مدبولي، وقدمت دور شهرزاد الفنانة منى قطان، زوجة صلاح جاهين، بالإضافة إلى هناء الشوربجي وليلى عبدالغني السيد، ومن هنا كانت البداية في مجال تصميم استعراضات الفوازير".

وأضاف: "عندما قام المخرج التليفزيوني الراحل فهمي عبدالحميد بترشيح نيللي لتقوم ببطولة فوازير رمضان، كنت صديقا مقربا منها بعد تعاوننا في الفيلم، وتحمست لتعاوني معهم وكانت البداية بفوازير صورة وفزورة، وقمت بعدها بتصميم فوازيرها، وتشتمل الاستعراضات على التتر والنهاية إلى جانب الرقصات التي كانت تصمم داخل كل فزورة.

وقام الفنان الراحل بتصميم الاستعراضات لأكثر من ثلاثين عاما، لنيللي والفنان سمير غانم، وفزورة المناسبات ليحيى الفخراني والفنانة هالة فؤاد والفنانة صابرين، وبعد ذلك جاءت الفنانة جيهان نصر في فوازير "الحلو ما يكملش"، والفنانة شريهان.