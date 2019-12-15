أصالة تهنئ المدير التنفيذي لشركة روتانا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة السورية أصالة نصري، المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة "روتانا"، طوني سمعان، بعيد ميلاده، الموافق اليوم 15 ديسمبر.
ونشرت أصالة صورة لطوني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "وجودك في حياة أحبّائك أصبح ضرورة للسّعادة والاطمئنان، فقدّ ملكت قلب طفل، وروح الأهل، وتعامل الكبار، كلّ عام وأنت أخي الصّديق، ورفيق درب، لنصنع معاً أوقاتاً طيّبة، ونجاحاً له طعم أجمل حين نتشاركه".
وأحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلًا غنائيًا، الجمعة 13 ديسمبر الجاري، ضمن ليالي سمرات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
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