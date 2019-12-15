محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المنتج الكبير جمال العدل، إنه يشارك للمرة الثالثة في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.
وأكد "العدل" في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك تطورا ملحوظا وبشكل كبير، على مستوى التنظيم والموضوعات والجلسات بشكل عام.
وتابع: "دعم الرئيس والمسؤولين للشباب بالشكل ده بيقول إن اللي جاي بتاعهم هما، وإنه بيسلملهم الراية عشان يعملوا مصر أحسن من اللي إحنا فيها وفق القواعد والقيم اللي اتربينا عليها".
واستكمل "منتدى الشباب ملتقى هام وفرصة عظيمة للشباب من كل الجنسيات، كما أن الأمثلة والنماذج التي يعرضونها رائعة جدا، وأرى أن مصر تتجه لمكانة كبيرة جدا، بشكل سريع وتطور مذهل للغاية".
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال العدل لـ"الخليج 365": مصر تتطور بشكل سريع ومذهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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