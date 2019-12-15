محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت الفانة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الأسود. وتنتظر رانيا عرض فيلم "دماغ شيطان" ومسلسلي "الآنسة فرح" و"مملكة إبليس". رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم "صندوق الدنيا"، مع باسم سمرة، وصلاح عبدالله، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وعمرو القاضي، وفرح يوسف، ورابي عمرو سعد، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "Kemet Film Production".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| رانيا يوسف بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.