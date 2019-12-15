فيديو| أحمد صلاح حسني داخل "مركب" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره بمقطع فيديو، خلال رحلته لمدينة "أسوان"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر حسني في الفيديو داخل مركب وسط النيل، وعلق: "صباح الفل من أرض السحر والطبيعة والبساطة والجمال".

أحمد صلاح حسني، بدأ رسميًا تصوير المشاهد الأولى من "ختم النمر"، المسلسل يشهد أول بطولة مطلقة له في الدراما، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني هو فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة.