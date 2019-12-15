سلمى أبو ضيف تنشر صورتين من رحلتها لـ"سويسرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لـ"سويسرا".

وظهرت سلمى في الصور من أحد الفنادق في بلدة سانت موريتز في سويسرا، وعلقت: "أشعر بمشاعر العيد ميلاد".

يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.