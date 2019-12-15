تراند اليوم : بطلة "العيال كبرت" تكشف سر طلاقها من زوجها الممثل الشهير

قالت الممثلة المصرية نادية شكري، إنها تزوجت من الممثل الراحل سامي العدل في سن مبكرة وانفصلت عنه بسبب "شقاوته".

وأضافت "شكري" التي اشتهرت بدور "سحر" في مسرحية "العيال كبرت"، أنها عندما تزوجت العدل كانت صغيرة في السن، واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات ثم انفصلا ثم عادا من جديد وانفصلا، لافتة إلى أن "شقاوته" كانت سببًا في طلاقهما.

ووصفت نفسها بأنها شخصية "غيورة جدًا على زوجها وأولادها وعملها، الأمر الذي يفسر سبب انفصالها عن الممثل الراحل الذي تزوجت منه أثناء دراستهما في معهد الفنون المسرحية، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "رشا".



