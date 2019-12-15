نشر الإعلامي علي المشعل صورة لوالدته وهي تشاركه افتتاحا تجريبيا لمشروع كافيه يمتلكه في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. وقال المشعل، معلقاً على الصورة، إن والدته عندما عرض عليها أن تقص شريط الافتتاح رفضت في أول الأمر بداعي أنها امراة “مغطية”، وتخاف أن تتسبب له في إحراج بظهورها بهذه الصورة أمام متابعيه. وعبّر المشعل عن امتنانه بمشاركة والدته له في الافتتاح التجريبي لمشروعه، مؤكداً أنها مصدر فخره ونجاحه.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يقدم والدته لتفتتح محله.. وصورتهما تنال الإعجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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