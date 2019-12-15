لأول مرة.. كارمن سليمان تغني في السعودية

تلتقي المغنية المصرية الشابة كارمن سليمان بالجمهور السعودي لأول مرة، في أولى حفلاتها بالمملكة، ضمن «ليالي الدرعية»، مساء غدا.

فيما أبدت سعادتها بالحفلة، وكتبت على حسابها في «تويتر»: «حبايبي في السعودية، في انتظاركوا الليلة في الدرعية، متحمسة جدا أني أشوفكو ونقضى وقت حلو ونولعها في موسم الرياض». وتستعد كارمن لأولى خطواتها نحو العالمية بتجربة غنائية جديدة كليا، تظهر خلالها بشكل موسيقي غير متوقع، إذ تعاقدت مع واحدة من أشهر شركات الإنتاج العالمية. وتطلق أول أغنية بالطريقة الحديثة الخميس القادم في سهرة يشهدها جمهور القاهرة.