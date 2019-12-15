تداول رواد مواقع التواصل، اليوم السبت، مقطع تظهر فيه المطربة المعتزلة “عزيزة جلال” وهي تغني أغنية “مستنياك” قبل حفلها بمهرجان “شتاء طنطورة”.
وقد ظهرت “عزيزة” في المقطع على مائدة طعام، وسط مدعوين وهي تغني الأغنية التي طالما أمتعت بها جمهورها، وسط ترحاب من المحيطين بها بصوتها وطريقة أدائها. و”عزيزة جلال” تطل على جمهور الموسم الثانى من مهرجان “شتاء طنطورة” الذى يقام بمحافظة العلا، وتحديدًا على مسرح “مرايا” فى حفل يقام يوم 26 ديسمبر الجارى، بعد 35 عام من اعتزالها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 35 عام من اعتزالها.. شاهد: ظهور خاص للمطربة “عزيزة جلال” قبل حفلها بمهرجان شتاء طنطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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