شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي الفنان حسن عفيفي ملك فن الاستعراض

ينعي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي الفنان الكبير حسن عفيفي الذي رحل صباح اليوم بعد صراع مع المرض استمر شهرين فاقد فيهما الوعي . والراحل هو أحد أيقونات فن الاستعراض وصانع البهجة في فوازير رمضان لمدة 25 عاما قدم خلالها فوازير نيللي وشريهان وسمير غانم وصابرين ويحيي الفخراني وجيهان نصر كما أنه أحد أعمدة فرقة رضا كما صمم استعراضات الكثير من الأعمال المسرحية المهمة منها مسرحية الجوكر للفنان محمد صبحي ومسرحيات أخري . نصر كما أنه أحد أعمدة فرقة رضا كما صمم استعراضات الكثير من الأعمال المسرحية المهمة منها مسرحية الجوكر للفنان محمد صبحي ومسرحيات أخري . رحم الله الفنان حسن عفيفي ولأسرته وزوجته الفنانة هناء الشوربجي الصبر والسلوان.

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