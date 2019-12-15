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وزير الثقافة تنعى مصمم الاستعراضات حسن عفيفي

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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات مصمم الاستعراضات الكبير الفنان حسن عفيفى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا.
وقالت "عبدالدايم"، إن الموت غيب أحد ملهمى الفنون الشعبية قبل تكريمه فى الاحتفالات بمناسبة مرور

60 عامًا على تكوين فرقة رضا التى شارك فى تأسيسها وسطَّر معها تاريخاً مشرفاً، وأشارت أن الراحل ساهم فى تطوير مفهوم الاستعراض وابتكر أعمالاً ستبقى خالدة فى الذاكرة والوجدان وكان أيقونة لامعة فى هذا المجال .

يشار أن الراحل حسن عفيفى بدأ حياته عارضاً بفرقة رضا وشارك بالأداء فى عدة أفلام سينمائية منها غرام فى الكرنك، إجازة نصف السنة وفتاة الاستعراض، ثم اعتزال وعمل كمصمم استعراضات ومن أهم أعماله الفوازير إلى جانب الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كرَّمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية فى افتتاح الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور خلال أبريل الماضى .

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